Справу щодо колишнього в.о. голови Держкомрезерву направлено до суду

Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу щодо колишнього виконувача обов`язків голови Держкомрезерву України.

Зокрема, як повідомляє відділ зв`язків із засобами масової інформації відомства, 14 липня 2011 року затверджено обвинувальний висновок та направлено до апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності кримінальну справу, порушену за матеріалами Міжнародного аудиту, за обвинуваченням колишнього «виконувача обов`язків голови Держкомрезерву України Н.» за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід - взяття під варту.

Прокуратура наголошує, що досудовим слідством, яке проведено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, установлено, що вказаний посадовець упродовж лютого 2010 року у співучасті з іншими службовими особами уклав з одним із товариств з обмеженою відповідальністю біржові контракти на закупівлю цукру для Державного матеріального резерву України та без перевірки його наявності у ТОВ, провів повну передоплату вартості продукції.

Зазначеними діями державі завдано збитків на суму понад 243,6 млн. грн.

Перерахованими державними коштами «Н.» та інші співучасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

16 березня 2011 року господарським судом міста Києва за участі Генеральної прокуратури України з метою захисту інтересів держави розглянуто позов Держкомрезерву до вказаного товариства про невиконання умов договору про поставку цукру вартістю понад 243,6 млн. грн та стягнення понад 121,8 млн. грн. штрафних санкцій.

Позов задоволено, договір розірвано, на користь держави стягнуто понад 162,7 млн. грн (оскільки після порушення кримінальної справи частково цукор був поставлений) та понад 121,8 млн. грн.. штрафних санкцій.

Для забезпечення конфіскації та відшкодування збитків на майно обвинуваченого вартістю близько 5,2 млн. грн. накладено арешт.

Як повідомлялось раніше, у лютому поточного року колишнього виконуючого обов`язки голови Державного комітету України з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) Віталія НІКІТІНА за рішенням Шевченківського районного суду міста Києва було взято під варту.