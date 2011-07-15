"Агротон" розмістив єврооблігації на 50 млн. дол

Українська аграрна група "Агротон" успішно розмістила дебютний випуск трирічних єврооблігацій на суму 50 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії Dragon Capital, яка виступила одним з лід-менеджерів і організаторів угоди.

Випуск був оцінений за номіналом з купоном 12,5% і погашеннями раз на півроку. Боргові папери пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Крім Dragon Capital, лід-менеджерами та організаторами угоди виступили UBS і ВТБ Капітал.

Як відзначили в компанії, дебютний випуск єврооблігацій "Агротону" викликав активний інтерес з боку міжнародних інвесторів, що спеціалізуються на українському аграрному секторі.

Залучені від випуску кошти будуть використані, в першу чергу, для рефінансування існуючого боргу в банку, фінансування будівництва нових потужностей для зберігання зерна, придбання сільськогосподарської техніки, а також розширення існуючого земельного банку групи.

Довідка УНІАН. Заснований в 1992 році «Агротон» обробляє 134 тис. га в Луганській і Харківській областях і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 235 тис. тонн.

55,38% компанії належать IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.