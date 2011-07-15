Госветфітослужба: вірус пташиного грипу у загиблих птахів у Донецькій обл. відсутній

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України заявляє про відсутність вірусу пташиного грипу в загиблих птахів в Донецькій області. Про це УНІАН повідомила прес-служба служби.

У повідомленні йдеться, що у індиків, які загинули з 8 по 13 липня на території агрофірми "Світанок" в Донецькій області, антитіл до вірусу грипу не виявлено. При цьому в комбікормі відзначено перевищення гранично допустимої концентрації токсинів в 3-3,2 рази. На сьогодні дослідження тривають і ситуація знаходиться на постійному контролі Госветфітослужби.

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 13 липня в с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області на території агрофірми «Світанок» (філія ДП «Шахта ім. Засядька») загинули 24 тис. 449 індиків.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.