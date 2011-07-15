Госветфітослужба: вірус пташиного грипу у загиблих птахів у Донецькій обл. відсутній

14:16, 15 липня 2011
Агро
0

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України заявляє про відсутність вірусу пташиного грипу в загиблих птахів в Донецькій області. Про це УНІАН повідомила прес-служба служби.

У повідомленні йдеться, що у індиків, які загинули з 8 по 13 липня на території агрофірми "Світанок" в Донецькій області, антитіл до вірусу грипу не виявлено. При цьому в комбікормі відзначено перевищення гранично допустимої концентрації токсинів в 3-3,2 рази. На сьогодні дослідження тривають і ситуація знаходиться на постійному контролі Госветфітослужби.

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 13 липня в с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області на території агрофірми «Світанок» (філія ДП «Шахта ім. Засядька») загинули 24 тис. 449 індиків.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter