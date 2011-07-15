Заборона Митного союзу не вплине на ціни в Україні - експерти

Введення заборони на експорт тваринницької продукції в країни Митного союзу (МС) ряду українських підприємств не зробить істотного впливу на ціни на внутрішньому ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила сьогодні на прес-конференції в Києві виконавчий директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

На думку Є. СВЯТКІВСЬКОЇ, в Україні можуть незначно змінитися закупівельні ціни на м'ясо і молоко, але «на ринку роздрібному, швидше за все, змін взагалі ніяких не відбудеться. По м'ясу точно, а по молоку, швидше за все, теж не повинно бути принципових змін, тому що переробникам не вистачає сировини».

На думку експерта, принципових підстав для зниження цін на яловичину немає, тому що в літній період традиційно скорочується пропозиція великої рогатої худоби на забій. «По суті, ціна буде залишатися високою, такою, якою вона є сьогодні, і можлива кореляція порядку 5% у бік зниження до вересня. А у вересні буде більш прогнозована ціна, буде зрозуміла ситуація з кормами, і буде зрозуміла ситуація з експортом, оскільки раду підприємств дали місяць, щоб привести у відповідність до вимог», - відзначила Є. СВЯТКІВСЬКА.

За іншими видами м'яса Україна в меншій мірі залежна від експорту в країни Митного союзу, і зокрема до Росії, оскільки обсяги експорту цієї продукції незначні. «По м'ясу птахів експортним напрямом були країни Азії, меншою мірою Росія. Якщо говорити про свинину, яка також експортується в РФ, то на сьогодні стабільний попит на внутрішньому ринку і досить високі ціни на цю продукцію, тому на ці ринки експорт принципово не впливає», - пояснила Є. СВЯТКІВСЬКА.

Що стосується молока і молочних продуктів, то, за розрахунками експертів УКАБ, на цьому ринку звільняється приблизно 8 тис. тонн молока, які перероблялися і експортувалися у вигляді продуктів, «що може трохи вплинути на ціни, хоча сировини недостатньо і, швидше за все, суттєвих змін не повинно бути».

Як повідомляв УНІАН, держави - члени Митного союзу тимчасово заборонили ввезення продуктів тваринного походження з ряду українських сільгосппідприємств.