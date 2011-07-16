Рівненщина отримає 400 тис. євро у рамках проекту ЄС і ПРООН

Місцеві громади Рівненської області отримають від Єврокомісії понад 400 тис. Євро внаслідок реалізації другого етапу проекту Європейського Союзу та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено під час підписання угоди про реалізацію в області другого етапу проекту. Документ підписали в.о. голови облдержадміністрації Анатолій ЮХИМЕНКО, заступник голови облради Олександр ЧУПРИНА та помічник постійного представника Представництва ООН в Україні Берді БЕРДІЄВ.

Передбачається, що у другій фазі проекту, яка розрахована на 4 роки, участь у проекті зможуть взяти від 6 до 10 районів області - по 4-5 сільських рад у кожному, при цьому європейські партнери зацікавлені залучати до співпраці нові територіальні громади, які не мали досвіду у написанні проектів.

Пріоритетними сферами для підтримки громадських ініціатив цього разу стануть: охорона здоров’я (підтримка створення на селі мережі фельдшерсько-акушерських пунктів), енергозбереження, екологія, комунальне водопостачання, підтримка малого бізнесу.

Крім того, як наголосив О.ЧУПРИНА, менеджмент проекту підтримав його пропозицію включити до переліку громадських ініціатив, які зможуть розраховувати на фінансову підтримку Єврокомісії, створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на селі.

Довідка УНІАН. Спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на другому етапі розпочинає співпрацю з 900 громадами в усіх регіонах Україні для підтримки сталого розвитку сільських територій шляхом впровадження ініціатив із самоуповноваження та відродження громад для реального покращення рівня життя на місцевому рівні.

Другий етап проекту розпочався у червні цього року і триватиме до червня 2015 року. Бюджет проекту - 17 млн. євро.