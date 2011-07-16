В Маріуполі зареєстровано 23-й випадок захворювання на холеру

У Маріуполі Донецької області зареєстровано новий, 23-й випадок захворювання на холеру й один новий випадок вібріононосійства холерного вібріона серед дорослих.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Загалом у Маріуполі з 29 травня (дата початку спалаху холери) зареєстровано 23 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 11 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

У лікарнях міста перебуває троє хворих і двоє вібріононосіїв. Стан їх здоров`я задовільний.

У Маріуполі продовжується дія заборони на купання і ловлю риби в Азовському морі і річках.

Також у місті тривають профілактичні і протиепідемічні заходи з локалізації і ліквідації вогнища холери.