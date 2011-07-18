У Луганській області обмолочено 85 тис. га зернових - 21% плану

У Луганській області вже обмолочено 85 тис. га зернових культур, що становить 21% від загальної площі.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Намолочено 224 тис. тонн зерна, у тому числі 190 тис. тонн пшениці з площі 69 тис. га (25%).

Урожайність зернових культур по області становить 26,8 ц/га, в тому числі озимої пшениці - 27,9 ц/га. Ці показники збереглися на рівні минулого року.

На сертифіковані зернові склади станом на 15 липня надійшло 52 тис. тонн зерна. Зокрема, озимої пшениці - 45 тис. тонн, з якої 40 тис. тонн (90%) належить до І-ІІІ класів.