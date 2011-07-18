В Україні збільшилася кількість рейдерських атак на агрокомпанії - юристи

В Україні збільшилася кількість рейдерських атак на компанії аграрного сектора, повідомили УНІАН юристи компанії LIGroup.

«Рейдерські атаки повертаються, і все частіше їх об'єктами стають підприємства аграрної галузі», - стверджують юристи компанії. За їхніми словами, чим частіше звучить проблема продовольчої кризи в світі, тим привабливішим в Україні стає аграрний бізнес. «Проте саме аграрна галузь є найменш захищеною в нашій країні, а тому даний сектор є дуже цікавим для не чистих на руку ділків. І немає жодного підприємства, яке б не було потенційно привабливим об'єктом для них. Приваблюють таких осіб, як правило, земельні права, майно, споруди, акції та отримані аграріями врожаї», - зазначають юристи. За їхніми словами, об'єктами рейдерських атак стають як підприємства, що успішно розвиваються, так і ті, що приходять в занепад і потребують допомоги держави та інвесторів.

«За 2 останні роки ми стали свідками зухвалих зазіхань на корпоративні права в так званих аграрних областях України, зокрема в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій. Деякі клієнти зорієнтувалися і вчасно звернулися за юридичною допомогою, і ми зуміли успішно відбити удари опонентів і попередити їх наступні протиправні кроки, проте є й такі, які звернулися до нас вже на стадії, коли їх підприємства буквально розтягували на шматки, а ситуація повністю вийшла з-під контролю. Однак і в цьому випадку через численні та непрості судові процеси нам вдалося повернути і майно, і незаконно відібрану землю», - пояснюють фахівці.

На думку юристів, сучасний стан законодавства, яке регулює відносини в аграрному секторі економіки Україні, залишає бажати кращого. Застарілі норми, неузгодженість, а часом і повна відсутність правових норм, які регулюють конкретні правовідносини, не тільки не дають можливості для нормальної роботи підприємств, але і провокують рейдерів на протиправне захоплення рентабельних виробництв. Однак, на думку юристів, в даний час намітилися позитивні тенденції, які дають надію на швидке реформування аграрної галузі України. Зокрема, заслуговують уваги ініціативи Президента України, пов'язані з реформуванням аграрного сектору економіки, «дії, спрямовані на прийняття життєво необхідних для ринку земель законів, які створять фундамент для ефективної діяльності аграрних підприємств». «Сподіваємося, що успішна реалізація намічених реформ дозволить аграрним підприємствам вийти на якісно новий рівень виробництва, а також полегшить роботу юридичних служб, які їх обслуговують», - відзначають в компанії.