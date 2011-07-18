Держземагентство має намір восени внести до ВР програму створення держземкадастру

Державне агентство земельних ресурсів України має намір восени поточного року внести до Верховної Ради програму створення державного земельного кадастру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, дана програма сьогодні перебуває на етапі розробки.

«Ми впевнені, що до 1 січня 2012 року зможемо забезпечити складову формування державного земельного кадастру, яка стосується бази реєстрації земельних ділянок. Плануємо доповнити базу всією реєстраційною інформацією, яка на сьогодні у нас є», - сказав перший заступник голови Держземагентства Артем КАДОМСЬКИЙ.

За його словами, закон про державний земельний кадастр містить ряд принципово нових положень щодо підстав, процедури і термінів здійснення державної реєстрації земельних ділянок, які спрямовані на зменшення корупції, спрощення і прискорення всіх необхідних процедур. Зокрема, законом запроваджено інститут державних кадастрових реєстраторів - спеціально уповноважених посадових осіб, які несуть особисту відповідальність за реєстрацію документів державного земельного кадастру і є процесуально незалежними суб'єктами.

При цьому законом врегульовано порядок обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

А. КАДОМСЬКИЙ зазначив, що вести держземкадастр буде Держземагентство і його територіальні органи.

За його даними, основні організаційно-технічні питання функціонування ДЗК передбачається врегулювати відповідним Порядком ведення Державного земельного кадастру, який затверджується Кабінетом міністрів.

Серед основних проблем впровадження ДЗК перший заступник голови відомства назвав відсутність нормативно-правового, кадрового та єдиного програмного забезпечення.

У свою чергу, заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ пояснив, що відповідно до закону, державні акти на право власності на землю будуть дійсними і після вступу в силу норми щодо скасування держактів.

«Державні акти на землю будуть дійсними і 10, і 20 років ... Тільки при трансакціях з ділянкою цей документ будуть вилучати. Ця норма закону України «Про державний земельний кадастр» буде діяти з 1 січня 2013 року. Громадяни при бажанні можуть отримати витяг з державного реєстру про свою власність, а також буде безкоштовний доступ до інформації про свій та інші земельні ділянки через Інтернет (за винятком персональних даних)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 липня прийняла закон "Про Державний земельний кадастр", який передбачає оновлення базових положень з ведення Державного земельного кадастру, які містяться у чинному Земельному кодексі.