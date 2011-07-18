Імпорт міндобрив зріс у 2,1 рази, експорт - на 68,8%

Україна в січні-травні 2011 року збільшила імпорт мінеральних добрив у 2,1 раз порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 335 млн. 858,2 тис. дол США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 68,8% - до 623 млн. 354,7 тис. дол

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2010 році збільшила імпорт мінеральних добрив на 62,3% порівняно з 2009 роком - до 417 млн. 707,5 тис. дол США. Експорт мінеральних добрив збільшився на 9,6% - до 940 млн. 625,4 тис. дол