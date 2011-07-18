«Миронівський хлібопродукт» збільшив продажі м'яса птахів на 14%

Компанія «Миронівський хлібопродукт», один з найбільших виробників м'яса птахів (ТМ «Наша Ряба»), у 2-му кварталі ц.р. збільшила продажі м'яса птахів на 14% - до 97,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, внаслідок збільшення обсягів виробництва через більш ефективне використання виробничих потужностей обсяг продажів протягом першого півріччя зріс на 8% і сягнув 182,1 тис. тонн.

У прес-службі зазначили, що попит на курятину в першому півріччі 2011 року залишався високим і компанія продала майже 100% виробленої продукції. Середня ціна на курятину за другий квартал 2011 р. зросла на 1% - до 13,97 грн./кг (без ПДВ) порівняно з другим кварталом 2010 року. Дані тенденції відповідають світовим тенденціям ринку курятини.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших виробників курятини. Основні напрями діяльності - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці та рапсу), інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гра, ковбасних виробів і копченостей, фруктів).

У 2010 році птахофабрики компанії виробили 360 тис. тонн курятини.

Основні ТМ: «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

У 2008 р. «Миронівський хлібопродукт» вийшов на Лондонську фондову біржу. Близько 65% акцій МХП належать Юрію КОСЮКУ, інші 35% знаходяться у вільному обігу на Лондонській фондовій біржі.