«Миронівський хлібопродукт" збільшив випуск готових м'ясних виробів на 17%

Компанія «Миронівський хлібопродукт», один з найбільших виробників м'яса птиці (ТМ «Наша Ряба»), у 2-му кварталі ц.р. збільшила випуск готових м'ясних виробів на 17% - до 9,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За підсумками першого півріччя ц.р. обсяги виробництва ковбасних виробів і готових м'ясних продуктів зросли на 22% - до 17,3 тис. тонн. «Істотне зростання обсягів виробництва обумовлений в основному розширенням виробництва «Українського бекону» і зростаючим споживчим попитом», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших виробників курятини. Основні напрями діяльності - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці та рапсу), інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гра, ковбасних виробів і копченостей, фруктів).

У 2010 році птахофабрики компанії виробили 360 тис. тонн курятини.

Основні ТМ: «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

У 2008 р. «Миронівський хлібопродукт» вийшов на Лондонську фондову біржу. Близько 65% акцій МХП належать Юрію КОСЮКУ, інші 35% знаходяться у вільному обігу на Лондонській фондовій біржі.