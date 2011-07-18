Обсяги кредитування сільгоспвиробників в Україні збільшуватимуться - голова НБУ

Обсяги кредитування сільгоспвиробників в Україні будуть збільшуватися.

Про це поінформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі у Криму, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

С.АРБУЗОВ зазначив, що з початку 2011 року на підтримку сільгоспвиробників вже було видано понад 8 млрд. грн., знижено відсоткові ставки за кредитами.

«Ми провели розмову, під час якої були визначені основні пріоритети розвитку цієї сфери. І ми сьогодні докладемо зусиль, щоб аграрний сектор отримав ще більше грошей», - сказав голова НБУ після зустрічі з Президентом України.

С.АРБУЗОВ додав, що йдеться про подальше здешевлення та подовження термінів кредитування вітчизняних аграріїв. «Ми зараз працюємо над цим питанням», – підкреслив він.