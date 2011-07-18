Причиною масового отруєння в севастопольському таборі «Альбатрос» став стафілокок

Причиною масового харчового отруєння в севастопольському дитячому оздоровчому таборі «Альбатрос» є стафілокок, виявлено у чотирьох співробітників харчоблоку і на технологічному обладнанні харчоблоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу виконуючий обов`язки головного державного санітарного лікаря Севастополя Роман ПРОСКУРНІН.

За його словами, відповідно до чинної інструкції щодо розслідувань причин подібних ситуацій, остаточний результат досліджень буде готовий через 30 днів.

Водночас Р.ПРОСКУРНІН повідомив, що на сьогодні за наслідками лабораторних досліджень «висіявся стафілокок».

«Крім того, на сьогодні нам відомі результати дослідження 17 змивів: висіявся золотистий стафілокок з технологічного обладнання, з одягу, з різних технологічних предметів, які входять у процес приготування їжі».

За словами П.ПРОСКУРНІНА, були обстежені 6 співробітників харчоблоку оздоровчого табору «Альбатрос», у чотирьох висіяно аналогічний стафілокок - у двох кухарів, офіціанта і робітника. Всього відібрано понад 100 змивів.

Конкретне джерело зараження буде відоме після проведення повного обсягу досліджень, сказав він.

«Коли стався спалах, одразу визначили значущі продукти, природно, є ще підтвердження якихось лабораторних досліджень про те, що могло сприяти, і, зокрема, було перераховано комплекс (продуктів). Проте точно можемо сказати після проведених лабораторних досліджень. У нас підозри на комплекс продуктів», - відзначив Р.ПРОСКУРНІН.

Як повідомляв УНІАН. 12-13 липня в Севастополі з дитячого табору «Альбатрос» з ознаками харчового отруєння були госпіталізовані 85 осіб (з них 74 дитини, 9 вожатих, 2 особи супроводу).

Всі відпочиваючі у таборі діти були з Росії.

Прокуратура Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих порушила кримінальну справу за ст. 137 ч. 2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

СЕС припинила експлуатацію севастопольських оздоровчих таборів «Альбатрос» і «Нахімовець».