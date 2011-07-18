В Україні вже зібрано 14 млн. тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК доповів Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ під час зустрічі в Криму.

“Цього року урожайність, порівняно з 2010 роком, зросла на 15-17%”, - зауважив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяни АДАМЕНКО, затяжні дощі трохи знизили врожай ранніх зернових, але водночас позитивно вплинули на стан технічних культур.

«Офіційний прогноз ми складаємо 25 червня, за цим прогнозом ми чекали валовий збір (зерна – УНІАН) 43 млн. тонн. Офіційно ми уточнюємо прогноз 22 липня, і я думаю, що ми його зменшимо, але ненабагато, можливо, на 1 млн. тонн», - повідомила Т.АДАМЕНКО.