У Львові з харчовим отруєнням після святкування весілля госпіталізовано уже 53 особи

Протягом 18 липня до лікарень Львова з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовано ще 13 осіб, у тому числі 6 дітей, після весілля, що святкувалося 16 липня у їдальні технологічного коледжу Національного університету „Львівська політехніка”.

Як повідомляє прес-служба МНС, всього на лікуванні перебувають 53 особи, у тому числі 12 дітей. Вчора одну особу було виписано.

Перебіг захворювання госпіталізованих – різних ступенів важкості.

Фахівцями міської СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Всього на святкуванні весілля були присутні 95 осіб.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Львівській області.