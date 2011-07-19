В Україні за півроку виробництво азотних добрив зросло на 23%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-червні 2011 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 23,1%, порівняно з відповідним періодом 2010 року, - до 1,462 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні 2011 р. виробництво азотних добрив в Україні зменшилося на 10,5% порівняно з травнем і збільшилося на 35,8% порівняно з червнем 2010 року - до 220 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5,4%, порівняно з 2009 роком, - до 2 млн. 286 тис. тонн.