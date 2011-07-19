Держсільгоспінспекція тимчасово заборонила приймати зерно двом підприємствам

Державна інспекція сільського господарства України тимчасово заборонила приймати зерно двом підприємствам у Черкаській і Одеській областях.

Про це УНІАН повідомила прес-служба інспекції.

Згідно з повідомленням, голова інспекції Микола ПОЄДИНОК зобов'язав обласні державні хлібні інспекції, які увійшли до складу Держсільгоспінспекціі, проводити систематичний державний нагляд за якісними показниками зерна нового врожаю у всіх регіонах під час його надходження до сертифікованих зернових складів, щоб допомогти сільгоспвиробникам об'єктивно визначенити показники якості зерна і перешкодити заниженню його класу під час приймання.

За результатами позапланового технічного нагляду Одеською та Черкаською обласними хлібними інспекціями зупинено дію сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна на двох підприємствах.

Зокрема, у Черкаській області ТОВ «Кононовський елеватор» було порушено вимоги Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, а також умови технічного регламенту зернового складу. В Одеській області ВАТ «Кулевчанський КХП» не забезпечило якісне зберігання олійних культур, а саме насіння рапсу, чим також порушило вимоги технічного регламенту зернового складу.