В Україні відшкодовано втрати лісо- і сільськогосподарського виробництва на 33 млн. грн.

В Україні цього року до бюджетів різних рівнів надійшло 33 млн. грн. відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, з початку року в Україні вилучено з сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 737,9 гектара земель, з яких 698,4 гектара становлять сільськогосподарські угіддя, інші - лісові угіддя. При цьому втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва склали 23,2 млн. грн.

За даними відомства, з 33 млн. грн. за відшкодування втрат, що надійшли протягом року, використано 32,1 млн. грн. на освоєння земель, проекти землеустрою щодо охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки, розмежування земель та інвентаризацію.

Разом з тим Держземагентство стурбоване станом справ із залишками коштів попередніх років, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва і складають близько 578 млн. грн.

За даними прес-служби, на депозитних рахунках в банках знаходиться 369 млн. грн. і 207,7 млн. грн. - на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад. Керівники територіальних громад та органів місцевого самоврядування мають активізувати роботу з використання цих коштів за цільовим призначенням, вважають у відомстві.