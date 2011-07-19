У Тернопільській області введено в експлуатацію елеватор на 60 тис. т зерна

У Підволочисську Тернопільської області на агропідприємстві «Україна» введено в експлуатацію елеватор на 60 тис. т зерна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в його будівництво вкладено 80 млн. грн.

Під час відкриття елеватора 15 липня керівник агропідприємства «Україна» Олег КРИЖОВАЧУК зазначив: «У нас є й залізниця, тому ми готові транспортувати зерно, а не тільки зберігати його і сушити».

За його словами, елеватор побудований за італійською технологією, спрямованою на мінімізацію людського фактора в процесі зберігання і переробки хліба. О. КРИЖОВАЧУК запевнив, що подібного елеватора на території Західної України немає.

Як зазначив під час відкриття елеватора голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, в рамках розвитку сільського господарства в регіоні заплановано також побудувати два сучасних млини в Гусятинському і Підволочиському районах, щоб область торгувала не тільки зерном, а й борошном.