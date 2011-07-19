Води річки Сейм забруднені, проте небезпеки для питного водопостачання немає – Держводагентство

Державне агентство водних ресурсів України повідомляє про забруднення вод річки Сейм стоками очисних споруд м. Курська.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держводагентства, 27 червня 2011 р. сталася аварія на очисних спорудах м. Курська (Росія), внаслідок чого неочищені стічні води з перевищенням гранично допустимих скидань (зокрема у кілька разів із азоту аммонійного) потрапили до р. Сейм.

Повідомляється, що російською стороною здійснюється розбавлення стічних вод шляхом обмеження водоспоживання розташованих вище водокористувачів і частково з Курського водосховища, яке розташоване поряд.

Для запобігання розповсюдженню забруднення р. Сейм на території України водогосподарськими організаціями Сумської і Чернігівської областей прискорено контроль якості води в р. Сейм і р. Десна.

Прес-служба Держводагентства відзначає, що у відібраних пробах перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин для питного водопостачання не зафіксовано. Зокрема, концентрація азотомістких з`єднань в межах норми, вміст розчиненого кисню вищий за 10 мг/дм3.

Разом з тим, Деснянське басейнове управління водних ресурсів (БУВР) забезпечує прискорений контроль і додатково відбирає проби води в районах питних водозаборів на р. Сейм біля м. Батуріна і на р. Десна біля смт Макошене.

Для обміну інформацією щодо водогосподарсько-екологічного стану зазначених річок здійснюється співпраця з російською стороною.

У Держводагентстві заявляють, що ситуація перебуває під контролем водогосподарських організацій агентства.