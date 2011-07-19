У Бердянську в дитячому таборі знайшли 230 кг продуктів сумнівної якості

У Запорізькій області ветеринарна міліція при перевірці дитячих оздоровчих таборів у курортній зоні Бердянська виявила і вилучила в дитячому оздоровчому таборі 230 кг продуктів, що не мають документів, які підтверджують їх походження і безпеку.

Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції.

«В одному з бердянських дитячих оздоровчих таборів міліцейські ветеринари виявили факти порушень надходження продукції тваринного походження: м`ясо свинини, птиця та свіжоморожена риба в таборі були без необхідних документів, що підтверджують безпеку їх походження», - говориться в повідомленні.

«В цілому в цьому ДОТ співробітники ветеринарної міліції вилучили 230 кг сумнівного провіанту, який надалі міг би мати негативний вплив на здоров`я дітей», - повідомили в міліції, зазначивши, що у зв`язку з виявленням таких масштабних порушень матеріали перевірки табору передано до прокуратури району для вирішення питання про порушення кримінальної справи.