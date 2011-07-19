Голова Тернопільської ОДА пообіцяв Президенту рекордні врожаї в області

Цього року Тернопільщина планує зібрати рекордний урожай з часу заснування області, заявив голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН під час зустрічі у Криму з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, за словами В.ХОПТЯНА, цьогорічний урожай в області має скласти 1,5 млн. тонн зернових, що на 300 тисяч тонн більше, ніж торік.

Крім цього, він зазначив, на виконання доручень Президента Тернопільська область активно розвиває галузь тваринництва. Також у планах реалізація програми з відродження переробної галузі. Йдеться, зокрема, про переробку м’ясо-молочної продукції.

Голова Тернопільської ОДА також доповів про активізацію в області інвестиційної діяльності. «У нас проведений великий інвестиційний форум за участю 23 країн світу, і сьогодні ми вже розпочали активну конкретну роботу з багатьма учасниками цього заходу», – сказав В.ХОПТЯН після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ. За словами голови ОДА, в області вже працюють 135 підприємств з іноземними інвестиціями.

Також, за словами В.ХОПТЯНА, під час зустрічі йшлося про впровадження принципу «єдиного вікна». Завдяки йому підприємці можуть отримати всі потрібні їм дозволи для ведення бізнесу протягом місяця.