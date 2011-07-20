У Тернопільській області ураган знищив 2,8 тис. га посівів

У Тернопільській області ураган, який пройшов 18 липня територією Тернопільського та Бережанського районів, знищив 2,811 тис. га посівів. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, зокрема, у Тернопільському районі в селі Довжанка в ПОАП «Перемога» пошкоджено посіви ріпаку на площі 300 га, 15 га гороху, а в ПП Олійника - посіви озимої пшениці , ярого ячменю, гороху та ріпаку загальною площею 2 тис. га. У селі Дубівка в ТОВ «Агрокомплекс» пошкоджено посіви ріпаку на площі 100 га, 15 га кукурудзи, 20 га ярого ячменю, в селі Плотича в державному аграрному експертному центрі - посіви ріпаку на площі 11 га, ярої пшениці - 23 га, озимої пшениці - 37 га, ярого ячменю - 37 га, також пошкоджено покриття зерносховища.

У Бережанському районі на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Юкрейнгруп» на території Божиковскої та Тростянецької сільських рад пошкоджено посіви ріпаку на площі 253 га.

Остаточні масштаби і розміри завданих збитків встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок урагану 18 липня на кордоні Тернопільського та Зборівського районів на трасі були повалені дерева вздовж 7 км.