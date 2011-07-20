В Україні понад 2 млн. га ґрунтів потребують невідкладної меліорації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова міністра Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

Повідомляється, що відомство розробить програму розвитку сільськогосподарського машинобудування і програму меліорації сільськогосподарських земель.

«На нараді з Президентом України ми обговорили хід збиральних робіт. Віктор ЯНУКОВИЧ поставив невідкладне завдання розробити програми розвитку сільськогосподарського машинобудування і меліорації сільгоспземель. На сьогодні понад 2 млн. га вітчизняних ґрунтів потребують невідкладної меліорації. Завдання глави держави є ключовими, адже результат їх виконання гарантуватиме продовольчу безпеку і зміцнить аграрний потенціал країни. Адже зараз саме брак зернозбиральної техніки призводить до втрат під час збирання зернових», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

На думку керівника Мінагропроду, головне завдання на найближчу перспективу – проведення на належному рівні осінньо-польових робіт. «Ми розуміємо, що головні умови досягнення найкращого врожаю – це якісний посівний фонд, необхідна кількість добрив, забезпечення механізацією і засобами захисту, - наголосив міністр. – Нині ми маємо все необхідне».