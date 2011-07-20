МінАП збільшило прогноз урожаю зернових до 47 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України збільшило прогноз урожаю зернових культур поточного року із 45 до 47 млн. тонн.

Про це сьогодні, 20 липня, на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Поки що я говорю 47... враховуючи фактичні результати першої частини збору врожаю, є підстави очікувати, що валовий збір ранніх зернових буде не менш як 47 млн. тонн», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він відзначив, що в перспективі прогноз урожаю може бути збільшений ще.

«Через тиждень чи десь за десять днів, якщо покаже прогноз, ми вноситимемо коригування», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу М.ПРИСЯЖНЮК також повідомив, що експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році (МР) може становити до 23 млн. тонн.