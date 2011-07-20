«Укрекоресурси» введе роздільний збір побутових відходів у західному регіоні

Державне підприємство «Укрекоресурси» має намір розпочати пілотний проект з впровадження роздільного збору побутових відходів у західному регіоні України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

«Ми маємо намір забезпечити повний цикл функціонування системи збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів», - сказав директор ДП «Укрекоресурси» Євген РОМАНЕНКО.

За його словами, цього року підприємство має намір збільшити обсяги утилізації побутових відходів, для чого планується закупити обладнання (контейнери, сміттєвози та сортувальні лінії) на 60 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» є офіційним суб'єктом господарської діяльності, визначеним Кабінетом міністрів України щодо забезпечення організації системи збору, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів.

Підприємство на загальнодержавному рівні організовує систему збирання, заготівлі та утилізації відходів та реалізує державну політику у сфері поводження з відходами щодо створення загальнодержавної системи роздільного збору.