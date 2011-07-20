Експорт зерна з України в 2011-2012 МР може становити до 23 млн. тонн - Присяжнюк

Експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році (МР) може становити до 23 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Експортний потенціал зернових в Україні може бути підвищено до 23 млн. тонн», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він повідомив, що на сьогоднішній день уже експортовано 240 тис. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував обсяг українського експорту зернових у 2011-2012 маркетинговому році на рівні 20-25 млн. тонн зерна.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. – червень 2011 р.) становив 12,037 млн. тонн, у 2009-2010 МР - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.