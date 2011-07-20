Держрезерв планує розпочати закупівлю зерна нового врожаю в кінці липня

Державне агентство резерву України планує почати закупівлю зерна нового врожаю в кінці липня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

За інформацією Держрезерву, найближчим часом будуть підготовлені та затверджені зміни до плану закупівель зерна нового врожаю.

Зазначається, що сьогодні йде активна підготовка державних підприємств системи резерву до прийняття та зберігання зерна і "через тиждень Держрезерв зможе почати процедуру його закупівлі".

Прес-служба повідомляє, що на даному етапі Державне агентство резерву вивчає власні фінансові можливості для організації закупівель зерна. Передбачається, що для цих цілей агентство зможе знайти орієнтовно 60 млн. грн. Крім того, керівництвом відомства підготовлено лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо виділення додаткового фінансування на закупівлю зерна.