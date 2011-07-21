Аграрії Тернопільської області завершили збір озимого ячменю.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, в цілому з площі 11,6 тис. га зібрано 43 тис. т зерна. Врожайність склала 37,1 ц/га, що на 8 ц/га більше минулого року.

«Минулого року були дощі під час цвітіння, в цьому ж році погодні умови були сприятливі. Крім цього, аграрії внесли необхідну кількість добрив, а також забезпечили захист рослин від хвороб», - пояснила причини збільшення врожайності М. ДЕРМАНСЬКА.

За її даними, озима пшениця в області зібрана на площі 23,8 тис. га (13% від посівних площ). Намолочено 88,6 т зерна при врожайності 37,2 ц/га.

Горох в господарствах краю зібрано на площі 1,3 тис. га (52%). Намолот становить 3,1 тис. т при врожайності 23,8 ц/га.

Озимий ріпак зібрано на площі 28,3 тис. га (54%). Намолот становить 60,8 т, врожайність - 21,5 ц/га.