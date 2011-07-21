Кабмін схвалив зміни до закону про виноград та виноградне вино

Кабінет міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино».

Як йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України, опублікованому на сайті уряду, рішення прийнято на засіданні Кабміну 20 липня.

Метою законопроекту є приведення у відповідність до частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», приведення у відповідність термінів і визначень до статті 1 зазначеного ЗУ та врегулювання питань приготування купажів для вин столових напівсухих та напівсолодких та їх обробки заводами вторинного виноробства.

Передбачається, що внесення змін до ЗУ «Про виноград та виноградне вино» сприятиме забезпеченню раціонального використання виноградної сировини, виготовленню планових обсягів сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки та підтримці вітчизняного виробника.