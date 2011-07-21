З Чернігівської області почали вивозити непридатні до використання гербіциди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, 20 липня компанія S.I. GroupConsortLtd (Ізраїль) розпочала вивезення перших 88-ми тонн отрутохімікатів.

Вивезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) здійснюється за кошти обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

Початковим етапом очищення Чернігівщини, а саме Бобровицького району, від непридатних до використання ХЗЗР, стало збирання у спеціальну тару та вивезення 88 тонн хімікатів за межі держави. Ці хімікати попередньо було зібрано з усіх місць зберігання Бобровицького району та акумульовано на складі ВАТ «Бобровицький райагрохім». Роботи зі збирання та перевезення пестицидів, відповідно договору з підприємством-виконавцем, планують закінчити протягом тижня – до 27 липня.

У Чернігівській області на сьогодні накопичено 856 тонн гербіцидів. Хімікати зберігаються у 192-х місцях. Роботи з утилізації пестицидів розпочинаються згідно з договором між компанією S.I Group ConsortLtd та Міністерством екології та природних ресурсів.