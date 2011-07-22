Завтра у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків

23 липня у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, ярмарки пройдуть:

- у Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20;

- у Дарницькому районі на пр. Григоренка, 32-д;

- у Деснянському районі на вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

- у Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15/1;

- в Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9;

- у Печерському районі на вул. П. Лумумби, 19-23/35;

- у Подільському районі на вул. Г. Світлицького, 25;

- у Святошинському районі на розі вул. Наумова та Підлісної;

- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць Урицького та Богданівської);

- у Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.