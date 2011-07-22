У Житомирській області в червні найбільше подорожчали фрукти

У Житомирській області в червні 2011 р. найбільше подорожчали фрукти, подешевшали - овочі та молоко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

За їхніми даними, на споживчому ринку області у червні 2011 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. З продуктів харчування фрукти подорожчали на 5,1%, м`ясо і м`ясопродукти - на 0,9%, макаронні вироби - на 0,5%, хліб - на 0,2%.

Водночас, подешевшали овочі - на 7%, молоко - на 4%, масло - на 2,9%, сир - на 2,2%, цукор - на 1,5%, олію - на 0,5%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 0,4% через подорожчання алкогольних напоїв на 0,7%. Ціни на тютюнові вироби знизилися на 0,7%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% зумовлено підвищенням вартості скрапленого газу на 8,5%, тарифу з утримання та ремонту житла - на 0,4%.

У сфері охорони здоров`я підвищення цін на 0,9% викликане підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2,3%, амбулаторних послуг - на 0,2%.

Збільшення вартості перевезень автодорожнім і залізничним пасажирським транспортом та подорожчання палива і мастил зумовило підвищення цін на транспорт загалом на 1,9%.

На 0,2-1,3% зросли ціни у сфері зв`язку, освіти, ресторанів і готелів.

Індекс споживчих цін (інфляція) в червні 2011 р. по Житомирській області склав 100,9%, з початку року - 105,6%, по Україні - 100,4% і 105,9% відповідно.