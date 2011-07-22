«Хліб Інвестбуд» почав завершальний етап форвардних закупівель

Компанія «Хліб Інвестбуд» почала реалізацію третього завершального етапу програми форвардних закупівель зерна до державного інтервенційного фонду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що, отримавши від Аграрного фонду залишок коштів, передбачених угодою про наповнення державного інтервенційного фонду, компанія «Хліб Інвестбуд» здійснює прийом від сільгоспвиробників законтрактованих на умовах форварда зернових культур і виплату завершальних 30% грошового траншу. Прийом урожаю здійснюється на 213 сертифікованих елеваторах по всій території України.

Згідно з умовами форвардних контрактів, сільгоспвиробники здійснюють поставки зерна продовольчої пшениці (2-4 класи), жита (1-3 класи) і гречки. Остаточний розрахунок «Хліб Інвестбуду» з виробниками здійснюватиметься за цінами, які були встановлені на момент підписання вказаних контрактів, тобто навесні 2011 року. Зокрема, за пшеницю м`яку 2 кл. – по 1792 грн./т, пшеницю м`яку 3 кл. – 1683 грн./т, пшеницю м`яку 4 кл. – 1612 грн./т, жито 1 кл. – 1725 грн./т, жито 2 кл. – 1643 грн./т, жито 3 кл. – 1565 грн./т.

Для проведення кінцевого розрахунку сільгоспвиробники повинні остаточно узгодити місце поставки зерна, підписати додаткову угоду й специфікацію до форвардного контракту, провести документальне переоформлення законтрактованого врожаю.

Зазначається, що у ряді господарств у зв`язку з несприятливими погодними умовами зафіксовано зниження питомої ваги продовольчого й збільшення обсягів фуражного зерна. Оскільки форвардною програмою передбачається закупівля виключно продовольчого зерна, компанія «Хліб Інвестбуд» має намір спільно зі сільгоспвиробниками в розрізі кожної окремої угоди шукати шляхи вирішення питання. Зокрема, серед іншого розглядатиметься можливість підписання додаткових угод і викупу фуражної частини законтрактованого обсягу зерна за власні кошти компанії.

Загалом, прийом урожаю і розрахунок із сільгоспвиробниками в рамках завершального етапу форвардної програми триватиме до жовтня 2011 року.

Нагадаємо, перший етап форвардної програми був реалізований з 18 березня по 29 квітня 2011 року шляхом укладення з сільгоспвиробниками 1168 форвардних контрактів на поставки 860 тис. тонн зернових (зокрема 836,3 тис. тонн пшениці 2-4 кл., 22 тис. тонн жита і 1677 тонн гречки) загальною вартістю 1,55 млрд. грн. і виплатою їм 50% коштів від вартості законтрактованого врожаю.

З 18 травня по 10 червня 2011 року, після перевірок стану посівів, отримання від страхових компаній актів огляду посівних площ, укладення з сільгоспвиробниками додаткових угод і фактичної виплати їм наступних 20% вартості законтрактованих зернових культур, «Хліб Інвестбуд» здійснив другий етап форвардних закупівель.