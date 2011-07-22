Завтра на сході України очікуються грозові дощі

Завтра у східних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, лише на Прикарпатті, а вночі й у північних областях місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура у південній та східній частинах вночі 16-21°, вдень 26-31°; на решті території вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Київській області у суботу вночі місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 24-27°; у Дніпрі біля Києва 24°.