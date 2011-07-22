За рік найбільші агрокомпанії України збільшили земельний банк на 1 млн. га

Сьогодні найбільші гравці аграрного ринку контролюють більш як 5 млн. га сільськогосподарських угідь, що на 1 млн. га більше, ніж влітку 2010 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), посилаючись на попередні результати проведеного ними дослідження.

Повідомляється, що збільшилася і кількість підприємств, в користуванні яких перебуває більш як 10 тис. га. Якщо минулого року налічувалося 58 таких компаній, то влітку 2011 р. їх стало вже 74.

Згідно з дослідженням, тенденція до збільшення земельного банку може зберегтися і в найближчі 5 років. За заявленими планами розширення, земельний банк агрохолдингів у 2015-2016 роках може становити близько 8 млн. га сільгоспугідь.

“Чи вдасться великим компаніям реалізувати задумане - залишається під питанням, оскільки амбітні плани і потенційно високий попит на оренду землі може обмежити можливості для збільшення обсягів земель в обробці», - вважає директор аналітичного агентства УКАБ AgriSurvey Тарас ГАГАЛЮК.

Експерти відзначають, що аграрні холдинги України продовжують залучати інвесторів і позиковий капітал у великих обсягах. У дослідженні особлива увага приділяється стратегіям подальшого розвитку агрохолдингів у контексті реформ, розгляду незайнятих ніш у секторі, а також тенденціям розподілу площ під основними культурами.