«Славутич», Carlsberg Group, підписав угоду з Diageo

Компанія «Славутич», Carlsberg Group, один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв в Україні, і компанія Diageo, виробник преміальних напоїв, підписали угоду про дистрибуцію в Україні та Молдові ірландських брендів пива Guinness, Kilkenny і Harp.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Славутич», Carlsberg Group.

Відзначається, що дана угода дозволить обом компаніям зміцнити свої позиції на українському ринку пива.

«Ми співпрацюємо з компанією Carlsberg Group протягом тривалого часу - Група є дистрибутором нашої продукції в ряді країн Європи, тому при виборі нового партнера в Україні ми зупинилися саме на цій компанії. Ми покладаємося на успішний досвід компанії і сподіваємося на новий етап розвитку Guinness в Україні», - повідомив генеральний директор Diageo Guinness Continental Europe Донал МЕРФІ.

«В планах «Славутич» не тільки повернути відоме темне пиво на ринок, але й істотно збільшити рівень дистрибуції Guinness в країні. Світле пиво займає майже 80% українського ринку пива - ця частина ринку висококонкурентне і майже досягла своєї межі. Поява темного пива в нашому портфелі дає великий потенціал зростання у найближчі роки», - вважає генеральний директор «Славутич», Carlsberg Group, Петро ЧЕРНИШОВ.

Нагадаємо, Guinness виробляється в Ірландії. Марка була заснована в 1759 році в Дубліні і на сьогодні вариться в 50 і продається в 150 країнах по всьому світу.

Kilkenny - ірландський ель і Harp - марка пива, яка з'явилася в 1959 році до святкування 200-річчя пивоварні Guinness.

Довідка УНІАН. Власником компанії ПАТ ПБК «Славутич» є Carlsberg. Carlsberg. До складу групи Carlsberg в Україні входять: ПАТ ПБК «Славутич», заводи якого розташовані у мм. Запоріжжі, Києві та Львові. В Україні компанія представляє пиво та безалкогольні напої наступних торгових марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», « Хмільне »,« Квас Тарас »,« Top Tea »,« Somersby ».