СЕС Києва виявила порушення на 65 об'єктах торгівлі, що реалізують кури-гриль

Київська міська санітарно-епідеміологічна станція перевірила всі зареєстровані в столиці суб'єкти господарювання, які виготовляють і реалізують кури-гриль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, порушення чинного санітарного законодавства виявлені на 65 з 145 об'єктів торгівлі.

Перевірка проводилася у зв'язку із захворюваннями людей гострою кишковою інфекцією в результаті вживання курей-гриль, які були придбані в магазині ТОВ «Велика кишеня» в Оболонському районі Києва.

За інформацією СЕС м. Києва, в столиці функціонує 145 підприємств торгівлі, де виготовляються і реалізуються кури-гриль, і 4 цехи з переробки м'яса птиці.

За даними СЕС м. Києва, що склалася ситуація є контрольованою. Виготовлення курей-гриль здійснюється відповідно до нормативно-технічної документації.

Найбільш типовими виявилися такі порушення: невідповідність готової продукції вимогам нормативної документації, невідповідність сировини (тушки курей) ТУ, зберігання продукції з простроченим терміном зберігання, недотримання санітарно-гігієнічного режиму на об'єктах та ін.

За результатами перевірок спеціалістами держсанепіднагляду міста до порушників застосовані заходи адміністративного впливу: накладено 69 штрафів, припинена експлуатація 14 об'єктів, припинено виготовлення та реалізація продукції на 9 об'єктах, застосовані фінансові санкції та знята з реалізації забракована продукція.

Перевірки в зазначеній сфері знаходяться на постійному контролі прокуратури столиці.