В Україні планується створити інспекцію з контролю якості грунту

В Україні планується створити спеціальну інспекцію з контролю якості грунту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, створення інспекції передбачено законом про родючість грунту, який пройшов перше читання, розгляд документа заплановано в парламенті в кінці поточного року.

За словами заступника голови Держземагентства Миколи КАЛЮЖНОГО, до кінця року відомство планує розробити законопроект щодо спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності. За даними Держземагентства, сьогодні ця процедура виконана в Україні на 0,6%.

У відомстві уточнили, що в новій редакції законопроекту не передбачено існування державного акта на право комунальної власності на землю. При цьому загальна вартість цього виду робіт зменшиться в чотири рази - з 2,5 млрд. грн. до 600 млн. грн.

Крім того, в серпні відомство має намір внести на розгляд Верховної Ради проект документа про спрощення процедури встановлення меж населених пунктів. В цілому по Україні цей показник становить близько 65%.