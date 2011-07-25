У Маріуполі - нові випадки захворювання на холеру

У Маріуполі Донецької області зареєстровано два нових випадки захворювання на холеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольської міськради з посиланням на головного санітарного лікаря міста Георгія ГУСАКОВА, який вчора виступив на розширеному технічному засіданні з питань запобігання холері під головуванням міського голови Маріуполя Юрія ХОТЛУБЕЯ.

За словами Г.ГУСАКОВА, два нові випадки захворювання на холеру сталися, найімовірніше, через зараження при контакті з технічною водою, яка надходить з Павлопільського водосховища. Хворі - працівники ВАТ «Азовзагальмаш» і ПАТ «Азовелектросталь».

«У зв`язку з цим на всіх великих промислових підприємствах міста розроблено комплекс заходів щодо обмеження контакту персоналу з технічною водою, забезпечення бутильованою питною водою, забезпечення наявності в санітарних кімнатах миючих засобів», - сказав Г.ГУСАКОВ.

Він наголосив, що технічна вода на підприємства поставляється комунальним підприємством "Компанія "Вода Донбасу". Всіх співробітників цехів, у яких працюють хворі, обстежено. Закінчується обстеження співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу".

Начальник КП "Компанія "Вода Донбасу" Григорій АВДАН на нараді заявив, що при укладенні договорів зі споживачами технічної води компанія завжди звертає увагу на те, що технічна вода не повинна вживатися у їжу. Нормативними документами вимоги до технічної води не пред`являються, аналіз води проводиться тільки на «допустимий рівень каламутності».

Особливу занепокоєність у зв`язку з виявленням холерного вібріону в технічній воді висловили представники фермерських господарств і садівничих товариств, які використовують таку воду для поливу. У зв`язку з тим, що полив здійснюється краплинним шляхом і контакт з технічною водою мінімальний, було висловлене прохання не відключати фермерські господарства і садівничі товариства від технічної води.

Ю.ХОТЛУБЕЙ підтримав це прохання, проте попросив забезпечити медичне обстеження усіх найманих робітників.

Керівник Маріуполя вказав чиновникам на необхідність особливого контролю річок Кальчик і Кальміус, на необхідність запобігати купанню і вилову риби у цих водоймищах. Ю.ХОТЛУБЕЙ також доручив активізувати роботу соціальних патрулів, контроль ринків і торгових точок.

За інформацією управління охорони здоров`я міськради Маріуполя, зараз у міському госпіталі перебувають четверо хворих на холеру і два вібріононосія. Двоє хворих перебувають у середньому стані, двоє – у задовільному.