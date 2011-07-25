Аграрії Херсонської області завершили збирання ранніх зернових культур.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Анатолій НОСИК, за даними на 25 липня, ранні зернові зібрані на 100% площ - 701 тис. га.

За оперативними даними, вже намолочено 2,25 млн. тонн зерна при середній врожайності 32,1 ц/га.

Нагадаємо, що в 2010 році аграрії Херсонщини зібрали урожай зернових культур в обсязі 1,503 млн. тонн.

А.НОСИК також повідомив, що в планах аграріїв області збільшити площі під ранні зернові культури в 2012 році, в порівнянні з поточним роком, на 18,5% - до 830 тис. га.

Як повідомлялося, програмою економічного, соціального та культурного розвитку області на 2011 рік було визначено зібрати 2,115 млн. тонн зерна, що на 600 тис. т більше, ніж у 2010 році. Для цього під урожай 2011 року посіяно 531 тис. га. озимих зернових, в т.ч. пшениці 444 тис. га., або на 66,5 тис. га. більше, ніж торік.

Загалом, структура зернових культур у ріллі збільшена, в порівнянні з 2010 роком, на 8,9% (на 63 тис. га) і становить 768 тис. га.