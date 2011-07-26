Вінницька область планує збільшити потужності елеваторів майже вдвічі

Вінницька область планує збільшити потужності елеваторів майже в два рази - до понад 3 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА під час робочої поїздки до Барського району.

За його словами, зараз потужність елеваторних комплексів Вінниччини становить 1,7 млн. тонн, і на різних стадіях проектування і будівництва знаходяться комплекси, розраховані ще на 1 млн. 400 тис. тонн зберігання зерна.

«Введення в експлуатацію запланованих потужностей буде передумовою для того, щоб область вийшла на рубежі прибирання більше 4 млн. тонн зерна в майбутньому», - сказав М. ДЖИГА.

Всього цього року область планує зібрати близько 3 млн. 700 тис. тонн усіх зернових.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня аграрії Вінницької області намолотили перший мільйон тонн зернових ранньої групи.