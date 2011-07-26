Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, вдень буде спекотно.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 27 липня буде мінлива хмарність. У західних, більшості північних, центральних і місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на заході в окремих пунктах шквали 15-20 м/с і град. Температура вночі 18-23°, вдень 28-33°, в Криму, Приазов'ї та на сході місцями 35-38°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°).

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У столиці мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

26 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.