Азаров: Підстав для підвищення цін на хліб немає

Жодних підстав для підвищення цін на хліб немає. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав журналістам у Полтавській області після огляду збирання ранніх зернових на полях ТОВ "Агрофірма "Маяк", повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

"Існуючі затрати у хлібопекарній галузі і в сільськогосподарській галузі повністю покриваються відпускними цінами. Тому немає жодних підстав для підвищення цін на хліб", - зазначив прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що новий маркетинговий рік тільки розпочався, і в разі необхідності уряд ухвалить всі необхідні заходи із запобігання зростання цін на хліб.

Водночас глава уряду підкреслив, що нині середня ціна за тонну зернових становить приблизно 1600 грн. і повністю покриває затрати виробників.

"Та ціна, яка зараз склалась на зернові, а це приблизно 1600 гривень за тонну, на цьому етапі повністю покриває собівартість виробництва зерна і дає певну рентабельність. Тому зараз немає жодних підстав для підвищення цін на хліб", - наголосив М.АЗАРОВ.