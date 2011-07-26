Азаров: жодних підстав для підвищення ціни на хліб немає

Ніяких підстав для підвищення цін на хліб немає.

Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав журналістам у Полтавській області після огляду збору ранніх зернових на полях ТОВ "Агрофірма "Маяк", повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

"Існуючі витрати в хлібопекарській галузі і в сільськогосподарській галузі повністю покриваються відпускними цінами. Тому немає ніяких підстав для підвищення цін на хліб", - сказав прем'єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що новий маркетинговий рік тільки почався, і в разі потреби уряд вживе всіх необхідних заходів для запобігання зростанню цін на хліб.

У той же час глава уряду підкреслив, що в даний час середня ціна за тонну зернових становить приблизно 1600 грн. і повністю покриває витрати виробників.

"Та ціна, яка зараз склалася на зернові, а це приблизно 1600 гривень за тонну, на цьому етапі повністю покриває собівартість виробництва зерна і дає певну рентабельність. Тому зараз немає ніяких підстав для підвищення цін на хліб", - підкреслив М. АЗАРОВ.