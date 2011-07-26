Хлібозаводи «Донбасхліба» змінюють торгову марку

Хлібозаводи Донецької області починають випуск своєї продукції під торговою маркою «Урожай».

Як повідомляє прес-служба компанії, про це сказав директор холдингу «Золотий врожай», що об`єднує 18 хлібозаводів Донецької області (які колись входили до Асоціації «Донбасхліб») Тимур СОЛОНСЬКИЙ.

На початковому етапі в продуктову лінійку ТМ «Урожай» увійдуть найбільш популярні сорти хліба - батон нарізний та Пшеничний, хліб овальний Домашній, Дарницький, хліб Житній з висівками та ін.

Випуск продукції під торговою маркою «Урожай» починають із хлібозаводів у Донецьку, Маріуполі, Селидові, Макіївці і Горлівці. Наступними будуть - Костянтинівна, Дружківка, Краматорськ, Шахтарськ, Сніжне, Харцизьк і Єнакієве.

У повідомленні зазначають, що до кінця 2011 р. холдинг упакує до 30% виготовленої хлібопродукції, а до кінця наступного року частка упакованого брендованого хліба в загальній структурі продажів і виробництва складе 70%.

Довідка УНІАН. Холдинг «Золотий врожай» об`єднує 18 хлібозаводів Донецької області (раніше входили до Асоціації «Донбасхліб») і входить до Групи Lauffer. Загальна потужність підприємств - 800 тонн хлібобулочних виробів на добу. У 2011 р. «Золотий врожай» продовжує розпочату на хлібозаводах оптимізацію виробництва, активний розвиток своїх підприємств і експансію в інші регіони України.