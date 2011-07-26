Законопроект про ринок земель парламент розгляне у вересні

Законопроект про ринок земель Верховна Рада розгляне у вересні поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів з посиланням на його керівника Сергія ТИМЧЕНКА.

Згідно з повідомленням, на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відомство також розробило дорожню карту заходів із завершення земельної реформи і впровадження ринку землі. Передбачається, що найближчим часом документ буде затверджений урядом.

«Наша мета – не допустити обезземелення селян. Ми повинні допомогти власникам паїв усвідомити, що право продавати землю не є обов`язковим! Ми повинні їм дати корисну пораду обробляти землю, здавати її в оренду або під заставу, а продавати – лише у крайньому випадку», - сказав С.ТИМЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.