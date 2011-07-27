Очистка України від непридатних пестицидів проходить з випередженням графіка - Злочевський

Міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявляє, що проект очистки України від непридатних пестицидів реалізується з випередженням графіка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів, зазначивши, що сьогодні на Закарпатті розпочинається новий етап проекту повної очистки від прострочених та непридатних пестицидів.

«Проект очистки України від непридатних пестицидів реалізується з випередженням графіку, - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, - якщо вдасться не втратити нинішніх темпів, вже у 2012 році вся територія України буде очищена від несанкціонованих складів цих отруйних хімікатів, які утворювались через безгосподарність аграріїв ще з часів Радянського Союзу».

За його словами, у 2011 році буде зібрано та вивезено на переробку непридатні пестициди з Київської, Донецької, Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Рівненської областей та АР Крим. На вирішення цієї проблеми з держбюджету виділяється 149 мільйонів 880 тисяч гривень.

Тендерний комітет Міністерства екології та природних ресурсів України 16 травня 2011 року на відкритому конкурсі визначив компанію-оператора з вивезення за межі України цих небезпечних для життя людини відходів. Переможцем вказаних торгів визначено компанію «S.I. GroupConsortLtd».

З метою розгляду результатів проведення робіт із збирання, обробки, перевезення та знешкодження непридатних до використання пестицидів та тари від них на території Закарпатської області створена комісія з представників обласних установ та організацій під головуванням начальника Державної екологічної інспекції в Закарпатській області.

За рішенням комісії на Закарпатті роботи з очищення розпочнуться в Ужгороді, де на території ВАТ «Агрокомплекс» зберігається близько 25 тонн раніше зібраних у спеціальну тару хімікатів. Далі роботи продовжаться на території м. Виноградів, Тячівського, Мукачівського та Хустського районів. Всього з території Закарпатської області згідно договору буде вивезено 177,7 тон отруйних хімікатів, що будуть знешкоджені за межами країни на спеціалізованих підприємствах, аналогів яким в Україні немає.

Всього в 2010 році з території України було вивезено 2 620 тонн непридатних до використання пестицидів, при цьому повністю очищено Волинську, Чернівецьку, Тернопільську області та м. Севастополь.