Ціна на соціальні сорти хліба не зміниться до липня 2012 р. - Азаров

Ціна на соціальні сорти хліба залишиться незмінною протягом поточного маркетингового року - до липня 2012 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході розширеного засідання уряду, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ціну на соціальні сорти хліба можна тримати на сьогоднішньому рівні, не підвищувати протягом усього маркетингового року - до липня 2012», - сказав він.

М. АЗАРОВ зазначив, що Полтавська облдержадміністрація на основі розрахунків організаторів цього бізнесу вже уклала відповідний меморандум з хлібопекарями.

"Закупівельні ціни на зерно і скорочення витрат, технологічне зменшення собівартості - це гарантія, що хліб буде достатньо рентабельним при нинішніх цінах. Влада повинна зробити все, щоб така ситуація зберігалася, щоб утримувалися складові собівартості хліба», - підкреслив прем'єр-міністр.

Він доручив Міністерству аграрної політики і продовольства здійснювати постійний моніторинг цінової ситуації і вчасно прогнозувати її розвиток.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 липня прем'єр-міністр, перебуваючи в Полтавській області, заявив, що ніяких підстав для підвищення в країні цін на хліб немає. Він підкреслив, що новий маркетинговий рік тільки почався, і в разі потреби, уряд вживе всі необхідні заходи для запобігання зростанню цін на хліб. У той же час М. АЗАРОВ підкреслив, що в даний час середня ціна за тонну зернових становить приблизно 1600 грн і повністю покриває витрати виробників.